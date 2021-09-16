المباشرة بأعمال تأهيل ملعب "نادي الفلوجة" (صور)

شفق نيوز/ بعد تعرضه لأعمال تخريبية، نتيجة سكن العوائل النازحة من سوريا به، أعلن قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي، اليوم الخميس، المباشرة بتأهيل ملعب "نادي الفلوجة" لكرة القدم.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، تمت المباشرة بأعمال تأهيل عشب الملعب ومقاعد الجماهير، وباقي المرافق الرياضية التي تعرضت لأعمال تخريبية، وأهمها الصالات الرياضية وغرف تبديل الملابس وغيرها".

واشار الدليمي، إلى أن "هذه الخطوة جاءت بهدف النهوض بالواقع الرياضي في الفلوجة والقرى والنواحي التابعة لها، بالإضافة إلى دعم الشباب الرياضيين، من أجل مساعدتهم على التنافس مع الأندية المحلية البارزة".

الجدير بالذكر أن ملعب "نادي الفلوجة"، قد سبق وأن تعرض لأعمال تخريبية أسفرت عن تدمير وحرق أرضية الملعب وتكسير مقاعد الجماهير والمرافق العامة المتواجدة به، على يد العوائل النازحة من سوريا إلى الأنبار، وذلك بعد أن تم إعادة تأهيله سنة 2018، أي بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.