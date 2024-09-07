المبارزة العراقية تكتفي بوسام فضي بعد الخسارة أمام الصين في بارلمبياد باريس

شفق نيوز/ اكتفى المنتخب العراقي للمبارزة على الكراسي في بارلمبياد باريس، على الميدالية الفضية.

وحصل العراق في منافسات نهائي سيف المبارزة فرقي، على الكراسي بعد الخسارة بصعوبة ضد منتخب الصين في المباراة الختامية.

وتألف منتخب العراق للمبارزة على الكراسي في المباراة النهائية ضمن منافسات بارالمبياد باريس المقامة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس من اللاعبين، عمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر علي.

وكانت لاعبة الطاولة العراقية نجلة عماد توّجت اليوم بذهبية بارالمبياد باريس لتنس الطاولة بعد تغلبها على المصنفة الأولى الأوكرانية مارينا لينوفتشينكو، فيما حصل ولدان نزار، على نحاسية بفعالية رمي الرمح.