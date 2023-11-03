المباراة الأغرب في دوري نجوم العراق.. الميناء بـ7 لاعبين أمام الشرطة والحكم ينهيها لـ"سبب غريب"

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الميناء بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في المباراة التي شهدت مشاركة الميناء بسبعة لاعبين فقط.

وجرت المباراة في ملعب البصرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وسجل الشرطة هدفه في الدقيقة الخامسة عن طريق مهند علي من الشوط الاول بعدها بدقائق انهى حكم اللقاء المباراة وتحديدا في الدقيقة العاشرة من اللقاء، لعدم التكافؤ بعد اصابة لاعب الميناء و ليبقي بالملعب ستة لاعبين.

شهد اللقاء حالة غريبة اتبعها نادي الميناء بإشراك سبعة لاعبين من أصل 11 لاعباً لعدم امتلاكه للاعبين ورفض الاتحاد تأجيل اللقاء، ليصاب أحد لاعبي الميناء ربما بخطة مسبقة تلافيا من العقوبة في حال الانسحاب وبعد عدم تمكن لاعب الميناء العودة انهى حكم اللقاء محمد صلاح المواجهة معلناً فوز الشرطة بهدف دون رد لعدم التكافؤ، اذ ان القانون لا يسمح باستمرار اللعب بأقل من سبعة لاعبين لكلا الفريقين.