المباراة المصيرية.. أسود الرافدين بـ"الابيض" في مواجهة "الأخضر" السعودي

أجري يوم الاثنين، المؤتمر الفني لمباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، أمام نظيره السعودي، الخاص بالمباراة المصيرية في الملحق المؤهل لكاس العالم 2026.

وفي المؤتمر، جرى الاعلان أن المنتخب العراقي سيرتدي الزي الابيض في مواجهة السعودية غدا ضمن الملحق الآسيوي وسيرتدي المنتخب السعودي الزي الاخضر.

وكان أرنولد مدرب المنتخب العراقي قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لا توجد أي ضغوطات على لاعبينا، والضغط الأكبر يقع على المنتخب السعودي.

وأضح أن "ذلك يعود إلى امتلاك السعودية لفرصتين للتأهل، بينما يحتاج منتخبنا للفوز فقط، إضافة إلى ضغوط الإعلام والجمهور والاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأشار المدرب إلى أنه يمتلك القدرة على تغيير التشكيلة بشكل كامل مقارنة بالمباراة السابقة أمام إندونيسيا، مؤكداً أن "لكل مباراة ظروفها وخططها الخاصة".