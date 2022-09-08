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المباراة الفاصلة المؤهلة للدوري الممتاز.. دهوك بالقمصان الصفراء وأمانة بغداد يرتدي السمائي

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-08T11:07:36+0000
المباراة الفاصلة المؤهلة للدوري الممتاز.. دهوك بالقمصان الصفراء وأمانة بغداد يرتدي السمائي

شفق نيوز/ أقامَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، المؤتمرَ الفنيّ لمباراةِ البلاي أوف بين فريقي أمانة بغداد ودهوك في مقرِّ الاتحاد بحُضور عُضو لجنة المسابقات علي عبيس وممثلي الأجهزة الأمنيّة والحكام ومديرِ ملعب المدينة الدوليّ والمُنسق الإعلامي.

وتمّ الاتفاقُ في المؤتمرِ الفنيّ على أن تقامَ المباراة بين فريقي أمانة بغداد ودهوك المؤهلة الى الدوري الممتاز للموسم 2023/2022 في ملعبِ المدينة الدوليّ يوم السبت 10 أيلول الجاري في الساعةِ السادسة مساءً.

وسيرتدي فريقُ أمانة بغداد اللونَ السمائي وحارس المرمى الأسود الكامل، فيما سيرتدي فريقُ دهوك اللون الأصفر الكامل وحارس المرمى الأسود الموشح بالأصفر.

وعند انتهاءِ المباراة بين الفريقين بالتعادلِ في وقتها الأصلي سيتم اللجوءُ إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة لحسم نتيجةِ المباراة.

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