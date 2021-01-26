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المايسترو: المنتخب العراقي ساهم في تطوير الكرة الخليجية ومبارياتنا مع الكويت لها طعم خاص

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-26T13:04:05+0000
المايسترو: المنتخب العراقي ساهم في تطوير الكرة الخليجية ومبارياتنا مع الكويت لها طعم خاص

شفق نيوز/ قال اسطورة الكرة العراقية ومايسترو خط الوسط هادي احمد ان لقاء العراق والكويت له طعم خاص.

وأضاف في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المشاركة الاولى العراق في كأس الخليج عام 1976 ساهم في تطور كرة القدم في منطقة الخليج وكان اللقب ينحصر بين المنتخبين لما يملكانه من لاعبين متميزين في تلك الفترة، وبرغم أننا شاركنا في بطولات عربية ودولية ولكن عندما نلتقي مع الكويت فان الجماهير تحرص على متابعة المباراة وكذلك الحال مع جماهير الازرق.

وأشار أحمد؛ إلى أن الاشقاء السعوديين والقطريين ساهموا في رفع جزء من الحظر و اليوم الكويت حرصت على التواجد في البصرة وهذه بوادر خير من الأشقاء.

وبين ان البصرة مستعدة منذ سنوات لاستضافة البطولات والمباريات الرسمية من خلال تطور الملاعب والفنادق وكذلك وجود أصحاب الخبرة من الإداريين.

وعن أهم الذكريات التي يحملها في ذاكرته بين العراق والكويت ذكر نجم الكرة العراقية؛ أن: مشاركتنا الأولى في كأس الخليج الرابعة 1976 الدوحة والتي لم يحسم بطلها إلا بالمباراة الفاصلة التي جمعتنا مع الأزرق وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة مهاجمنا الراحل علي كاظم. مبينا ان الجيل الكويتي كان متميزا ولا يمكن تعويضه حاليا وضم جاسم بوحمد والطرابلسي وفيصل الدخيل وفتحي كميل وغيرهم.

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