"المانيو" يعيّن لاعبه السابق كاريك خلفاً لمدربه المقال

شفق نيوز- لندن

عيّن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، يوم الثلاثاء، مايكل كاريك ⁠مديراً فنياً مؤقتاً للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفاً للمقال روبن أموريوم.

وكان "المانيو" أقال أموريم من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، في ⁠ظل سعيه لإنقاذ الموسم السيئ لـ"الشياطين الحمر".

وعلّق مدير ‌الكرة في النادي جيسون ويلكوكس في بيان حول تعيين مايكل كاريك، قائلاً إنه "مدرب ممتاز ‌ويعرف جيداً ما يتطلّبه الأمر للفوز في مانشستر يونايتد".

وكشف مصدر في النادي في وقت سابق عن توصّل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه السابق، لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يبدأ كاريك (44 عاماً) مهمته باختبار صعب، عندما يواجه غريمه مانشستر سيتي في قمة منتظرة السبت، على ملعب "أولد ترافورد".

ويتمتع كاريك بسجل حافل مع مانشستر يونايتد، إذ خاض 464 مباراة في مختلف المسابقات خلال مسيرته كلاعب، وتوّج بخمسة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وبلقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد التدريبي، خاض كاريك تجربة مع ميدلزبره في دوري الدرجة الثانية، حيث حقق انطلاقة قوية عقب توليه المسؤولية في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 عندما كان الفريق في المركز 21، قبل أن يقوده سريعاً إلى المركز الرابع والمشاركة في ملحق الصعود للدوري الممتاز في موسمه الأول، إضافة إلى بلوغه قبل نهائي كأس الرابطة في الموسم التالي.

لكن ميدلزبره أخفق لاحقاً في العودة إلى الدوري الممتاز بعد حلوله ثامناً ثم عاشراً في الموسمين الأخيرين، ما أدى إلى إقالة كاريك في يونيو من العام الماضي.

ويأمل مانشستر يونايتد أن تسهم عودة كاريك، أحد أكثر لاعبي النادي تتويجاً في العصر الحديث، في إعادة قدر من الاستقرار الفني خلال ما تبقى من الموسم.