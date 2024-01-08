المانيا تنعى قيصرها "بكنباور".. ماتيوس: وفاته خسارة لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فراتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد عن 78 عاماً.

وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية 3 مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.

وقالت العائلة بحسب ما نقل موقع صحيفة "بيلد": "ببالغ الحزن نعلن أن زوجي ووالدنا فرانز بيكنباور، توفي بسلام أمس الأحد، محاطًا بعائلته. نرجو أن تكون هناك قدرة على الحداد في صمت والامتناع عن طرح أي أسئلة".

وأعرب لوتار ماتيوس، عميد لاعبي العالم السابق الفائز بكأس العالم 1990 عن صدمته من وفاة بكنباور وقال بحسب ما نقلت بيلد:

"وفاته خسارة لكرة القدم ولألمانيا ككل. لقد كان واحدًا من أعظم اللاعبين كلاعب ومدرب، ولكن أيضًا خارج الملعب. كان فرانز شخصية بارزة ليس فقط في كرة القدم، وكان يتمتع باعتراف عالمي. كل من عرفه يعرف كم كان فرانز شخصًا عظيمًا وكريمًا. لقد رحل عنا صديق جيد. سأفتقده – سنفتقده جميعًا!"