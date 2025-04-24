المال يهدد مشاركة العراق ببطولة آسيا للكاراتيه في اوزبكستان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكاراتيه، يوم الخميس، مشاركة المنتخب العراقي للعبة في بطولة آسيا خلال شهر أيار المقبل، متخوفاً من تعثر تلك المشاركة بسبب توقف المنح المالية عن الاتحاد منذ أكثر من عام.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكاراتيه عادل عيدان، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة الآسيوية المقبلة ستقام في اوزبكستان في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل".

وأضاف أن "الاتحاد وضع منهاج إعداد المنتخب، استعداداً للمشاركة القارية المقبلة"، لافتاً إلى أن "الإعداد فقير جداً ولاسيما أن الاتحاد لم يتسلم منحة مالية منذ سنة وشهرين".

وأشار إلى أن "مشاركة منتخبنا الوطني مهددة بالإلغاء، بسبب غياب المال الذي سيُصعّب من المشاركة الآسيوية المقبلة".

ولفت إلى أن "الاتحاد سيقيم بطولة أندية العراق لثلاث فئات بضمنها المتقدمين والتي تعد ضمن منهاج الاتحاد السنوي على نفقة محافظة كربلاء".

وأشار إلى أن "اختيار لاعبي المنتخب سيتم من خلال النتائج التي ستسفر عنها المنافسات المحلية التي ستحتضنها محافظة كربلاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري".