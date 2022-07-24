المال يلغي فكرة المدرب الاجنبي والثلاثاء يوم حاسم بين "حكيم شاكر و باسم قاسم"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي عن عقد اجتماع "مهم وحاسم" لتسمية مدربي المنتخبات للمرحلة المقبلة.

وقال مصدر باتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ ان اجتماع حاسم سيعقد يوم الثلاثاء المقبل بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد ولجنة المستشارين والخبراء لتسمية مدربين ، الاول للمنتخب الوطني والثاني للاولمبي وكذلك مناقشة تسمية مدرب منتخب الناشئين.

واضاف ان "اثنين من المرشحين الساخنين سيتم تسمية أحدهما لقيادة المنتخب الوطني الأول وهما حكيم شاكر وباسم قاسم".

واشار الى ان "اسماء ستطرح على طاولة الاجتماع سيتم اختيار واحد منها لتدريب المنتخب الأولمبي وهم راضي شنيشل وحسن احمد وقحطان چثير وثائر جسام وايوب اوديشو".

وتابع أنه سيتم مناقشة تسمية مدرب لمنتخب الناشئين ايضا في حال التوصل إلى قرار نهائي.

واوضح ان سبب فشل التعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة المنتخب هو لتأخر صرف التخصيصات المالية من قبل الحكومة.

وبين أن "التعاقدات مع المدربين المحليين ستكون مشروطة ومرتبطة بالنتائج والأداء لمنتخباتنا"، موضحا أنه "في حال تحقيق نتائج طيبة في استحقاقات مقبلة سيتم اعتماد المدرب والتعاقد معه وفي حال اخفاقه سيكون حديث آخر".

ولفت إلى أن "المنتخب الاول تنتظره منافسات ودية في الأردن في التاسع والعشرين من أيلول المقبل تجمع أربعة منتخبات هي العراق والاردن وسوريا وسلطنة عمان وسيكون اختباراً للمدرب المحلي المقبل".

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم فاتح الحكومة العراقية لتخصيص مبلغ للتعاقد مع مدرب أجنبي كبير ورغم الوعود إلا أنه لم يتم صرف المبلغ المخصص للتعاقد مع مدرب اجنبي على مستوى عالٍ.