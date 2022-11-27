الماكينات الألمانية تنتزع تعادلاً من "الماتادور" الإسباني وتحيي آمالها المونديالية

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الإسباني، مساء الأحد، مع المنتخب الألماني ايجابياً 1-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات الدور الأول للمجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني تمكن الإسبان من تسجيل هدفهم الاول في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب الفارو موراتا، وفي الدقيقة 83 سجل الألمان هدف التعادل عن طريق اللاعب نيكلاس فولكروغ.

وحققت إسبانيا أكبر فوز لها في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، الأربعاء، عندما فازت على كوستاريكا بنتيجة 7-0 على ملعب الثمامة في قطر، بينما خسر الألمان مباراتهم الأولى أمام اليابان الأربعاء الماضي بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يرتقي المنتخب الإسباني لصدارة المجموعة بأربع نقاط، في انتظار مباراة المباراة الأخيرة من الدور الأول مع نظيره الياباني والذي في رصيده ثلاث نقاط، بينما يلاقي الألمان بنقطة واحد، كوستاريكا (ثلاث نقاط) في مباراة حاسمة.