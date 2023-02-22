الماجدي يمثل العراق في بطولة العالم للملاكمة

شفق نيوز/ أعلن الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي، يوم الأربعاء، عن مشاركته في بطولة العالم للملاكمة المقرر إقامتها في العاصمة الاوزبكية طشقند في شهر ايار/ مايو المقبل.

وقال الماجدي لوكالة شفق نيوز، انه سيمثل العراق في بطولة العالم للمتقدمين المقررة انطلاقها مطلع الشهر المقبل، بعد ان ترحل من فئة الشباب، وسيخوض نزالات العالم بوزن 71 كغم.

واشار الى انه يواصل تدريباته في امريكا "مكان اقامته" بواقع وحدتين تدريبيتين تحت اشراف المدرب الامريكي رافورد.

وبين انه الملاكم الوحيد الذي سيمثل العراق في بطولة العالم، لافتاً الى انه فاتح الاتحاد العراقي للملاكمة لتفريغ مدرب منتخب العراق لتدريبه والاشراف عليه خلال مشاركته في بطولة العالم بطشقند.

وكان يوسف الماجدي قد توّج بلقب بطولة العرب بالمركز الاول التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة العام الماضي.