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الماجدي إلى الدور الـ16 لبطولة العالم بالملاكمة في إسبانيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-17T15:39:11+0000
الماجدي إلى الدور الـ16 لبطولة العالم بالملاكمة في إسبانيا

شفق نيوز / حقق الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي، يوم الخميس، الفوز على منافسه الملاكم الأستوني بنتيجة 4-1، في النزال الثاني الذي خاضه ضمن بطولة العالم للشباب بالملاكمة بوزن 67 كغم.

وقال والد اللاعب يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن "نجله سيواجه الملاكم الهندي، بعد غد في دور الـ 16 من منافسات البطولة".

وأوضح أن "مدربي منتخب البحرين إنكليزي الجنسية، والمنتخب السعودي أسترالي الجنسية، قدما المساعدة في تدريب يوسف والوقوف على الحلبة خلال النزال في بطولة العالم، وذلك لعدم حصول الوفد العراقي على تأشيرات الدخول".

وأشار والد الملاكم يوسف الماجدي، أن "نجله مقيم في أمريكا، وبالتالي من السهولة له الدخول بأي بلد في العالم يرغبه".

وكان الماجدي قد حصل على ذهبية بطولة العرب الأخيرة التي جرت في مصر.

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