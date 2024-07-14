"الماتادور يسقط الأسود".. إسبانيا بطلة لأوروبا للمرة الرابعة

شفق نيوز/ حققت إسبانيا لقب بطولة أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما فازت على إنجلترا 2-1 في نهائي مثير استضافته برلين، الأحد.

وتقدمت إسبانيا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بهدف سجله نيكو وليامز المتألق، لكن البديل كول بالمر تعادل لإنجلترا في الدقيقة 73.

وظن الجميع أن المباراة تتجه إلى الوقت الإضافي، لكن ميكيل أويارزابال كان له رأي آخر في الدقيقة 86، عندما سجل هدفا قاتلا.

وانفردت إسبانيا بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، متفوقة على ألمانيا التي أحرزت اللقب 3 مرات.

وفي المقابل، خسرت إنجلترا نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصلت على الوصافة في النسخة الماضية.