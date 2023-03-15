الليوث تعطل الكومبيوتر الياباني وتنتقل لنهائي كأس آسيا للشباب

شفق نيوز/ تأهل منتخب شباب العراق على حساب نظيره الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون سن 20 عاماً الجارية في اوزبكستان.

وسجل منتخب العراق هدفه في الدقيقة الـ 12 عبر اللاعب علي جاسم ، وسجل اليابان هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق بالدقيقة الـ 83 عن طريق تاكاتورا اناجا، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وتذهب الى التمديد .

وفي الدقيقة 103 سجل العراق هدفه الثاني عن طريق اللاعب محمد جميل وفي الدقيقة 118 سجل كومتتا هدف التعديل لليابان ، لينتهي الشوطان الإضافيان بالتعادل 2-2 وتذهب المباراة لركلات الترجيح لتحسم لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 5-3.

وجرت المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة بغداد ، في ملعب "استاد بار" بإطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023.