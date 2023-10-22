"الليلي" يقود الشرطة خلفاً لصلاح

شفق نيوز / اتفقت إدارة نادي الشرطة رسمياً مع المدرب التونسي شهاب الليلي لقيادة فريقها الكروي لمدة موسم واحد، خلفا للمدرب أحمد صلاح.

وقال عضو إدارة النادي، غازي فيصل، لوكالة شفق نيوز، إن "النادي اتفق مع المدرب التونسي شهاب الليلي رسمياً، لقيادة الفريق لموسم واحد"، مبيناً أن "المدرب التونسي حضر إلى بغداد لاتمام العقد وتقديمه بشكل رسمي مدربا للشرطة، خلفاً للمدرب المستقبل أحمد صلاح".

وأوضح فيصل، أن "المدرب شهاب الليلي يعد من المدربين المعروفين على مستوى تونس وإفريقيا، ومن المؤمل أن يحقق نتائج طيبة مع الشرطة في دوري المحترفين ويجدد تحقيق اللقب".

وأكد أن "نفس مساعدي المدربين السابقين سيبقون مع المدرب الجديد، حيث سيكون حسين عبد الواحد مساعداً وعمرو عبد السلام ومدرب حراس المرمى".

وشهاب اللّيلي‏، مدرب تونسي محترف ولاعب سابق لكرة القدم في نادي محيط قرقنة من مواليد 1963 . انضمّ شهاب اللّيلي إلى أكابر فريق نادي محيط قرقنة لكرة القدم سنة 1984، وكان يشغل خطّة ظهير أيمن، وظل يلعب مع نفس الفريق حتّى سنة 1993. بدأ مشواره التّدريبي سنة 2001 بتدريب نادي محيط قرقنة الّذي كان ينشط فيه لاعباً.