اليوم.. انطلاق الدوري الإيطالي ومواجهات نارية في الاسباني والانجليزي

شفق نيوز/ يشهد اليوم السبت، انطلاق الدوري الإيطالي، حيث يلتقي فريق جنوى مع حامل اللقب إنتر ميلانو، بينما يستضيف ميلان نادي تورينو في مباراة قوية أخرى.

وفي الدوري الإسباني، يفتتح برشلونة موسمه الجديد بمواجهة صعبة أمام فالنسيا، وسط ترقب كبير من جماهيره.

كما تدور مباريات الدفعة الثانية من الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن مباراتين في كأس السوبر الالماني بين باير ليفركوزن وشتوتغارت

مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

فالنسيا vs برشلونة: الساعة 10:30 مساءً - على قناة beIN SPORTS 3.

الدوري الإنجليزي:

إبسويتش تاون vs ليفربول: الساعة 02:30 مساءً - على قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال vs وولفرهامبتون: الساعة 05:00 مساءً - على قناة beIN SPORTS 1.

وست هام vs أستون فيلا: الساعة 07:30 مساءً - على قناة beIN SPORTS 1.

الدوري الإيطالي:

جنوى vs إنتر ميلانو: الساعة 07:30 مساءً - على قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان vs تورينو: الساعة 09:45 مساءً - على قناة AD SPORTS Premium 1.

كأس السوبر الألماني:

باير ليفركوزن vs شتوتغارت: الساعة 09:30 مساءً - على قناة beIN SPORTS 1.