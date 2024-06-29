الليلة.. إيطاليا تواجه سويسرا وألمانيا تصطدم بالدنمارك

شفق نيوز/ يفتتح المنتخبان الإيطالي والسويسري منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا 2024 وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت في الساعة السابعة بتوقيت بغداد وذلك على ملعب "أولمبيا ستايدن" في برلين.

وفي المباراة الثانية لثمن النهائي يواجه منتخب ألمانيا، مستضيف البطولة، نظيره الدنماركي في مدينة دورتموند.

مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا 2024 مساء اليوم السبت والقنوات الناقلة

سويسرا – ايطاليا – 07:00 مساءً – bein sports max 1

ألمانيا – الدانمارك – 10:00 مساءً – bein sports max 2