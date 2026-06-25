الليلة.. ألمانيا تواجه الأكوادور لحسم الصدارة وساحل العاج أمام فرصة تاريخية

شفق نيوز- متابعة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب الأكوادور مع نظيره الألماني في مباراة حاسمة تقام عند الساعة الحادية عشرة مساءً، وتحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين رغم اختلاف أهدافهما.

ويخوض المنتخب الأكوادوري اللقاء تحت ضغط ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على فرصه في بلوغ الدور المقبل، بعدما استهل مشواره بخسارة أمام منتخب ساحل العاج بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل سلباً مع كوراساو في الجولة الثانية، ليكتفي بحصد نقطة واحدة من أول مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المنتخب الألماني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية منذ انطلاق البطولة، إذ افتتح مشواره بفوز عريض على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم تجاوز ساحل العاج بنتيجة 2-1، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ويقترب من إنهاء الدور الأول في المركز الأول.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي منتخبا كوراساو وساحل العاج على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات.

ويطمح المنتخبان لتحقيق إنجاز تاريخي، إذ يحتل منتخب ساحل العاج المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويكفيه تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ32، بينما يتمسك منتخب كوراساو بأمل صناعة المفاجأة رغم تذيله الترتيب بنقطة واحدة.

وتحمل المواجهة طابعاً تاريخياً، حيث ستكون الأولى على الإطلاق بين المنتخبين، كما تمثل أول مباراة لكوراساو أمام منتخب أفريقي، وأول مواجهة لساحل العاج في كأس العالم ضد منتخب ينتمي لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

ويتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب ساحل العاج بـ3 نقاط، فيما يحتل الأكوادور المركز الثالث بنقطة واحدة، متفوقاً بفارق الأهداف على كوراساو صاحب المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.