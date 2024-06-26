الليلة.. أربع مواجهات تحسم مرحلة المجموعات في أمم أوروبا

شفق نيوز/ يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ويلتقي منتخب بلجيكا منافسه أوكرانيا بينما يلعب منتخب رومانيا ضد سلوفاكيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.

وتشهد المجموعة السادسة مواجهة بين منتخبي البرتغال وجورجيا بينما يلتقي منتخب تركيا منافسه التشيك.

وأدناه مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

بلجيكا – أوكرانيا – 7:00 مساءً – bein sports max 1

رومانيا – سلوفاكيا – 7:00 مساءً – bein sports max 2

البرتغال – جورجيا – 10:00 مساءً – bein sports max 1

تركيا – التشيك – 10:00 مساءً – bein sports max 2