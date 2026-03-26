الليلة.. بوليفيا يواجه سورينام لحسم الملحق والعراق يترقب الفائز

يواجه منتخب بوليفيا نظيره سورينام بعد منتصف ليلة اليوم الخميس (عند الساعة الواحدة فجر الجمعة) لتحديد الفائز الذي سيواجه المنتخب العراقي في مباراة حاسمة، يتأهل المنتصر فيها إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في مدينة مونتيري المكسيكية، على أن يلتقي الفائز مع منتخب العراق في الملعب نفسه يوم 31 آذار/مارس الحالي، في لقاء التأهل لكأس العالم، حيث سيلعب المتأهل إلى جوار منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال في المجموعة التاسعة من المونديال المقبل.

وقد أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي، أولى وحداته التدريبية في مدينة مونتيري المكسيكية استعداداً لمباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، بعد أن وصلت بعثة العراق إلى المكسيك يوم الأحد الماضي لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا أو سورينام.

يُشار إلى أن سورينام ينحدر منها نجوم هولنديون سابقون مثل رود خوليت وفرانك ريكارد وكلارنس سيدورف.

وتقام مباراة بوليفيا وسورينام عند الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة بتوقيت بغداد، أي بعد منتصف ليل الخميس مباشرة، حيث يمكن للمتابعين في العراق الاستعداد للمباراة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف هذه الليلة، قبل انطلاقها بساعة واحدة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار في مدينة مونتيري بتوقيت المكسيك، والذي يوافق الساعة السادسة من صباح الأربعاء 1 أبريل/نيسان بتوقيت بغداد.

وتُذاع مباراة بوليفيا وسورينام عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات ملحق كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن متابعتها على قناة beIN Sports 2 HD بصوت المعلق محمد السعدي.