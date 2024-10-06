الليلة.. برشلونة يتحدى ألافيس ومواجهات مثيرة في الدوريات الأوروبية

شفق نيوز/ يحل برشلونة ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الأحد في الجولة التاسعة للدوري الإسباني، فيما يلعب جيرونا ضد أتلتيك بلباو في نفس الجولة، كما يلتقي ريال سوسييداد ضيفه أتلتيكو مدريد.

وفي الدوري الإنجليزي يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا، كما يلتقي تشيلسي ضيفه نوتينغهام فورست ويلعب برايتون ضد توتنهام.

وتشهد منافسات الدوري الإيطالي مواجهة قوية لفريق روما ضد مونزا كما يلتقي يوفنتوس ضيفه كالياري ، ويخرج ميلان لمواجهة فيورنتينا.

ويلتقي نيس ضيفه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي كما يواجه آينتراخت فرانكفورت منافسه بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

جيرونا وأتلتيك بلباو – 3:00 عصراً – BEIN EXTRA1

ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة – 5:15 مساءً – BEIN SPORTS3

ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS3

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا ومانشستر يونايتد – 4:00 عصرًا – BEIN SPORTS 1

تشيلسي ونوتينغهام فورست – 4:00 عصراً – BEIN SPORTS 2

برايتون وتوتنهام – 6:30 مساءً – 1BEIN SPORTS

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس وكالياري – 1:30 ظهراً – أبوظبي بريميوم 1 وssc tv

مونزا وروما – 7:00 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 وssc tv

فيورنتينا وميلان – 9:45 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 وssc tv

الدوري الفرنسي:

نيس وباريس سان جيرمان – 9:45 مساءً – bein sports1

الدوري الألماني:

آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ – 6:30 مساءً – bein sports 4