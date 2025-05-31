الليلة.. باريس وميلان يطاردان حلم التتويج والاشتراك المجاني خارج التغطية

شفق نيوز/ مع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب مساء اليوم السبت، والذي سيجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مفادها أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس شبكة قنوات beIN Sports، وعد بفتح القنوات مجاناً لمدة عام كامل في حال فوز الفريق الباريسي باللقب.

إلا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، حيث لم يصدر أي تصريح رسمي من الخليفي أو من شبكة beIN Sports يؤكد هذا الادعاء.

وقد نفت عدة منصات تحقق من الأخبار، منها "مسبار" و"فتبينوا"، صحة هذه الشائعة، مؤكدة أنها تكررت في مناسبات سابقة دون أي دليل موثق.

كما أكد مصدر مسؤول داخل شبكة beIN Sports لموقع "في الجول" الرياضي الاخباري، أن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن "الشركتين مستقلتين تمامًا، ولا يوجد أي مصدر رسمي للخبر".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشائعة ليست جديدة، إذ سبق تداولها في أعوام سابقة، وتحديدًا في عام 2016، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي من الخليفي أو شبكة beIN Sports.

وبينما يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وميلان، يُنصح بعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة النارية بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق اللقب القاري الأغلى وتتويج موسمه الكروي بأفضل طريقة ممكنة.

وتقام المباراة على أرضية ملعب أليانز أرينا في ميونيخ بألمانيا، وسط أجواء جماهيرية مشتعلة وترقب عالمي، وتنطلق الصافرة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت بغداد.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية شاملة تبدأ قبل المباراة بساعات من خلال الاستوديو التحليلي.