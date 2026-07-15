الليلة.. المنتخب العراقي للكرة الطائرة يواجه نظيره السعودي في افتتاح بطولة غرب آسيا

شفق نيوز - بغداد

يستهل المنتخب العراقي للكرة الطائرة للرجال، مساء اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط وتستمر حتى الثاني والعشرين من تموز/يوليو الجاري.

ويواجه "أسود الرافدين" في أولى مبارياتهم نظيرهم السعودي على أرضية الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس في منطقة "بوشر".

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات تتنافس على اللقب وهي: العراق، سلطنة عُمان، السعودية، الكويت، سوريا، ولبنان، بالإضافة إلى قطر حاملة لقب النسخة الماضية.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات سلطنة عُمان (البلد المستضيف)، ولبنان، والسعودية، حيث يسعى الوفد العراقي إلى تقديم مستويات قوية وخطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب الإقليمي.