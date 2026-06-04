الليلة.. العراق وإسبانيا في اختبار مونديالي

شفق نيوز- مدريد

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، اختباراً ودياً من العيار الثقيل بمواجهة نظيره الإسباني على ملعب ريازور في مدينة لاكورونيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، على أرضية ملعب ريازور، الذي يتسع لأكثر من 34 ألف متفرج ويُعد الملعب الرسمي لنادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للمنتخب العراقي الذي يسعى للاستفادة فنياً من الاحتكاك بأحد أقوى المنتخبات العالمية، إذ يحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في التصنيف الدولي، فيما يستعد "أسود الرافدين" لمواجهة منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال في نهائيات كأس العالم.

وفي المقابل، تمثل المباراة محطة تحضيرية مهمة لإسبانيا أيضاً، لاسيما أنها ستواجه منتخباً عربياً في دور المجموعات من المونديال، وهو المنتخب السعودي.

وأكد مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، في تصريحات صحفية، أن الفريق لن يتعامل مع اللقاء على أنه مجرد مباراة ودية، بل سيخوضه بأقصى درجات الجدية، مشيراً إلى أن المنتخب الإسباني يعد من أبرز المنتخبات العالمية بفضل تاريخه الكبير وأسلوبه الجماعي المميز.

وأوضح أرنولد أن الهدف من المباراة يتمثل في اختبار قدرات لاعبيه وقياس جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم، مؤكداً أن الالتزام التكتيكي والتركيز العالي قد يمنحان المنتخب العراقي فرصة لتقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 قد أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال، فيما جاء المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة مع السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر.

ويتبقى للمنتخب العراقي مباراتان وديتان ضمن برنامجه الإعدادي للمونديال، الأولى أمام إسبانيا مساء اليوم، والثانية أمام فنزويلا في الولايات المتحدة يوم 9 من الشهر الحالي، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في 11 حزيران المقبل، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويواصل المنتخب العراقي تدريباته المكثفة بقيادة المدرب غراهام أرنولد في مدينة لاكورونيا الإسبانية، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات لخوض أول مشاركة مونديالية له منذ سنوات، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق ظهور مشرف في البطولة العالمية.