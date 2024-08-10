الليلة.. العراقي علي عمار ينافس 11 رباعاً في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أكد مدرب لاعب منتخب العراق لرفع الأثقال عمار يسر، يوم السبت، أن الرباع علي عمار جاهز لمنافسات الليلة في أولمبياد باريس، والتي ينتظرها الشارع الرياضي بفارغ الصبر، مبدياً تفاؤله بما يمكن أن يحققه الرباع الشاب.

وقال يسر باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن "الرباع علي عمار لا يخاف وهذه أهم صفة بالرباع"، موضحا ان "رباعين كبار يخفقون في المنافسات بسبب الرهبة والخوف لكن علي تم تهيئته بشكل صحيح واتوقع ان يظهر بشكل منافس".

وأوضح أن "طموح العراقيين هو جلب ميدالية لبلدهم، ونحن ننتظر من علي أن يسعد الجماهير الكبيرة التي تترقبه."

وأكد أن "أسماء كبيرة أخفقت في البطولات بسبب عدم تألقها في يوم المنافسة أو بسبب الخوف الذي يرافقها أثناء المواجهات. ومع ذلك، يمتلك علي روح النجاح وطموحاً كبيراً، خاصةً أنه أصغر المشاركين عمراً في الأثقال بالدورة الأولمبية، حيث يبلغ 20 عاماً."

وتابع أن "علي عمار سيخوض ليلة اليوم السبت نزاله عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت بغداد ضمن منافسات وزن +102 كغم في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية."

وبين أن "المنافسات ستشهد مشاركة أبطال العالم في هذه الفعالية، إلى جانب 11 رباعاً آخرين من دول إستونيا وجورجيا وأرمينيا واليابان والجزائر والبحرين وجمهورية التشيك وإيران وسوريا ومصر ونيوزيلندا."