الليلة.. الدوري الاسباني ينطلق بموسم حماسي جديد

شفق نيوز/ تنطلق، مساء اليوم الخميس، الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بموسمه الجديد 2024- 2025.

وتقام منافسات هذه الجولة على مدى خمسة أيام، وينتظر أن تشهد مباريات مثيرة أبرزها مباراة فالنسيا وبرشلونة السبت المقبل، وريال مايوركا مع ريال مدريد يوم الأحد.

ويفتتح "الليغا" المباراة الأولى عبر فريقي أتلتيك بلباو وخيتافي، حيث ستكون الأنظار موجهة في هذه المباراة إلى نيكو وليامز، أحد نجوم المنتخب الاسباني في يورو 2024.

وفي المباراة الأخرى يلعب جيرونا ضد ريال بيتيس، وهي مواجهة بين فريقين أنهيا الموسم الماضي في المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية.

وتنتقل الإثارة بعد غد الجمعة إلى مدينة فيجو، حيث يلتقي سلتا فيغو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

فيما سيشهد يوم السبت، مباريات مثيرة أبرزها مواجهة فالنسيا وبرشلونة، في حين يلتقي ريال مايوركا مع ريال مدريد يوم الأحد.

وادناه مواعيد مباريات افتتاح الدوري الإسباني اليوم الخميس بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

أتليتك بلباو - خيتافي - 08:00 مساء - beIN SPORTS 3.

ريال بيتيس - جيرونا - 10:30 مساء - beIN SPORTS 3.