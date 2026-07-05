الليلة.. البرازيل تواجه النرويج وإنجلترا تصطدم بالمكسيك في ثمن النهائي

شفق نيوز- متابعة

تتواصل، اليوم الأحد، منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026 بإقامة مواجهتين بارزتين، إذ تواجه البرازيل منتخب النرويج، فيما تلتقي المكسيك مع إنجلترا، لحسم بطاقتين جديدتين إلى الدور ربع النهائي.

ويخوض المنتخب البرازيلي اختباراً صعباً أمام النرويج، الذي يعد "مفاجأة البطولة"، في مباراة تنطلق عند الساعة 11:00 مساءً (بتوقيت بغداد) على ملعب ميتلايف ستاديوم في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وفي المواجهة الثانية، يستضيف ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي لقاء المكسيك وإنجلترا، الذي ينطلق عند الساعة 3:00 فجر الاثنين (بتوقيت بغداد)، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ويتأهل الفائزان من المباراتين إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان المنتخب الفرنسي قد حجز، فجر الأحد، مقعده في ربع النهائي بفوزه على البارغواي بهدف دون رد، فيما تأهل المنتخب المغربي بعد تغلبه على كندا بثلاثة أهداف نظيفة، ليضرب المنتخبان موعداً في الدور المقبل.