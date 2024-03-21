الليغا ترد طلب ريال مدريد بشأن الغاء البطاقة الصفراء لـ"فينيسيوس"

شفق نيوز/ رفضت رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، يوم الخميس، طلب ريال مدريد إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام أوساسونا.

وبحسب صحيفة "ماركا"، "حاول ريال مدريد إقناع لجنة المسابقات بسحب البطاقة الصفراء، واشتكى ريال مدريد في ادعائه من "حملة الكراهية" التي تعرض لها لاعبه، مع إهانات مثل فينيسيوس يموت".

وأوضحت الصحيفة أن "ريال مدريد ذكر أن رد فعل فينيسيوس كان بسبب الإهانات المتكررة تجاهه".

لكن لجنة المسابقات ترى أن كل هذا ليس عذرا، وأبقت على البطاقة الصفراء على فينيسيوس.

وأشهر الحكم مارتينيز مونويرا البطاقة الصفراء في وجه فينيسيوس بسبب احتجاجه ما يعني عدم مشاركة المهاجم البرازيلي أمام أتلتيك بلباو في الليغا؛ بسبب تراكم البطاقات.

وبشكل عام لعب فينيسيوس جونيور، الموسم الحالي، 28 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 18 هدفا، وصنع ثمانية، ونال ثماني بطاقات صفراء.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 72 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط عن برشلونة الثاني.