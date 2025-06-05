اللقاء الكبير.. "جذع النخلة" جاهز باحترافية كبيرة (فيديو)

شفق نيوز/ على أعتاب مواجهة مفصلية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تشهد مدينة البصرة الرياضية استنفاراً واسعاً لضمان الجاهزية الكاملة لاحتضان اللقاء المرتقب بين المنتخبين العراقي والكوري الجنوبي، وسط استعدادات تنظيمية وفنية وإدارية توصف بالأكبر منذ بطولة "خليجي 25"، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ملعب "جذع النخلة" الذي بات العنوان الأبرز لهذه الليلة الكروية المنتظرة.

وقال مدير مدينة البصرة الرياضية، لطفي الجزائري، لوكالة شفق نيوز إن "ملعب جذع النخلة أصبح جاهزاً بنسبة 100% لاستقبال هذا الحدث، وجميع التحضيرات جرت بإشراف مباشر من وزير الشباب والرياضة، وأن العمل تم دون أي تهاون وبأعلى درجات الدقة والاحترافية".

وأضاف أن "الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بالجانب النفسي والمعنوي للاعبين، إذ تشكل بيئة الملعب جزءاً من عوامل النجاح والتفوق داخل المستطيل الأخضر، وزيارة المنتخب الكوري الجنوبي إلى العراق تمثل خطوة مهمة تعكس حجم الثقة بالبنية التحتية الرياضية في البلاد".

وبين أن "الوفد الكوري أجرى جولة تفقدية داخل المدينة الرياضية، وخرج بانطباعات إيجابية للغاية، وعبّر عن إعجابه بمستوى التنظيم والمنشآت، واصفاً ما شاهده بأنه واجهة حضارية مشرقة تعكس صورة جديدة عن العراق الرياضي".

وفيما يتعلق بتقييم الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بيّن الجزائري أن "المدرب غراهام أرنولد أبدى ارتياحاً كاملاً بعد جولته في الملعب، ولم يُسجل أي ملاحظات على الأرضية أو المرافق الحيوية الأخرى"، مشيراً إلى أن "أرضية ملعب التدريب جرى إعدادها لتكون مطابقة للملعب الرسمي من حيث الجودة والقياسات، حرصاً على تهيئة اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبيل المباراة".

أما بشأن البرنامج التدريبي للمنتخب الضيف، فقد ذكر الجزائري أن "كوريا الجنوبية بدأت تدريباتها في ملعب الفيحاء يوم الثالث من حزيران، وأجرت تدريبها الرسمي على ملعب المباراة يوم أمس الأربعاء، استعداداً للقاء اليوم، والذي نتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، أجرينا له كل الاستعدادات اللوجستية و التنظيمية لإنجاح هذا الحدث المهم".

وأكد الجزائري أن "جميع مرافق المدينة الرياضية باتت مؤهلة بالكامل، بدءاً من غرف الاجتماعات والاستراحات، وصولاً إلى منظومات الصوت والإنارة والنظافة والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن العمل شمل حتى التفاصيل الدقيقة التي تضمن انسيابية التنظيم وسلاسة حركة الجماهير".

وبيّن أن "أبواب الملعب ستُفتح أمام الجماهير عند الساعة الخامسة مساءً، مع تخصيص البوابات وفق خطة دقيقة، حيث خُصصت البوابة رقم (1) للمنتخبات وكبار الشخصيات، والبوابة (2) للشركات والمرافق الخدمية، فيما ستكون البوابة (13) مخصصة للإعلاميين والمصورين، والبوابات من (3 إلى 14) لعامة الجمهور، مع اعتماد البوابات (10، 12، 14) لحاملي التذاكر الإلكترونية. كما فُتحت البوابات من (7 إلى 12) لدخول السيارات الخاصة، بالإضافة إلى تهيئة كراجات إضافية في المعهد الفني والمدينة الضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى ثمانية آلاف مركبة".

وختم الجزائري حديثه بالتأكيد على أن "مدينة البصرة الرياضية مستعدة لاستقبال هذا الحدث بما يليق باسم العراق، وأن العمل المتكامل الذي جرى خلال الأيام الماضية يعكس إصراراً واضحاً على إنجاح هذه المواجهة وتقديم صورة مشرفة للرياضة العراقية".