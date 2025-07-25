اللجنة الأولمبية تُشرف على الانتخابات الإدارية لنادي التجارة

شفق نيوز- بغداد

أشرفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الجمعة، على سير أعمال المؤتمر الانتخابي لنادي التجارة الرياضي، الذي عُقد في قاعة معرض بغداد الدولي، لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من محمد حنون كريم، وحيدر حسين جلوب، وعلي حسن عناد، وعمار عبد الرضا صادق، وعبد الصاحب علي حسين، وبان فيصل حمزة بعضوية مجلس الإدارة.

وتألفت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية من علاء جبار يوسف ممثلاً عن اللجنة الأولمبية، إلى جانب أسعد ارزيج رئيساً للجنة، وسيف علي حسين نائباً للرئيس، وعضوية كل من بسام علي وادي، فراس سهم كاظم، ومصطفى علاء.