اللجنة الأولمبية تمدد عمل الإدارة المؤقتة لنادي القوة الجوية 3 أشهر

شفق نيوز- بغداد

قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الاثنين، تمديد عمل الإدارة المؤقتة لنادي القوة الجوية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف استكمال المهام الإدارية والتنظيمية التي لم تُنجز خلال الفترة الماضية، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المقبلة للنادي وفق الأطر القانونية.

وأوضحت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار التمديد جاء بعد تقييم أداء الهيئة المؤقتة ومراجعة التقارير الإدارية والمالية"، مشيرةً إلى أن "الهدف من الخطوة هو ضمان الاستقرار الإداري والمالي للنادي العريق، وعدم التأثير على أنشطته الرياضية ومشاركاته في البطولات المحلية والخارجية".

يُذكر أن الهيئة المؤقتة تتولى إدارة شؤون النادي منذ عدة أشهر بعد انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وتعمل حاليًا على تنظيم أوضاعه الداخلية وإعادة هيكلة بعض مفاصله الإدارية.