اللجنة الأولمبية تسمي رئيسا مؤقتا لاتحاد الرماية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الثلاثاء، عن اختيار رئيس نادي أمانة بغداد الرياضي فلاح المسعودي، لمنصب رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي للرماية .

وسمت اللجنة الاولمبية المسعودي كرئيس للهيئة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد لحين إجراء الانتخابات وتشكيل مكتب تنفيذي جديد.

كما سمت اللجنة الاولمبية علي خضير نائبا للرئيس، وكل من الاعضاء خضير عباس ومحمد غلام خان وضياء عباس واغاريد سالم ورحيم كاظم .

وستقود اللجنة عمل الاتحاد لثلاثة اشهر مقبلة، يقام خلالها انتخابات اتحاد الرماية عن طريق اقتراع الهيئة العامة بغية انتخاب ادارة جديدة تقود الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة .