اللجنة الأولمبية العراقية تحذر من تحركات لسحبها الى مأزق جديد

شفق نيوز/ حذرت اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الاثنين، أعضاء في الجمعية العامة قالت إنهم يحاولون سحبها إلى مأزق جديد، مؤكدة أنها ستتخذ اجراءات قانونية حاسمة لردعهم.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نراقب باهتمام الحراك الذي يقوم به بعض أعضاء الجمعية العامة، وننظر إليه بمنظار التقييم الذي يجب ان ينسجم مع قانون الأولمبية العراقية ونظامها الداخلي، وبتوافق تام مع قرار اللجنة الأولمبية الدولية الذي سمّى رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية وخوّله صلاحية إدارة العمل الأولمبي وتسيير المهام والتحاور مع الأولمبية الدولية".

وأضافت أن "هذا يجعل أيّ إجراء يقوم به البعض في مخاطبة الجهات الدولية، من دون التنسيق مع حمودي، فاقد لأي أثر إجرائي شرعي وهذا ما أبلغتنا به الجهات الأولمبية الدولية في أكثر من موقف".

وتابعت اللجنة "نحن ملزمون اليوم بخارطة الطريق التي حددها قرار المكتب التنفيذي في الأولمبية الدولية، بإتمام جميع الإجراءات الوقائية حول سلامة الأهلية القانونية لجميع أعضاء الجمعية العامة، وإبعاد من لا تنطبق عليه الشروط قبل البدء بإجراءات انتخاب المكتب التنفيذي من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للانتخابات".

واكدت "كما شخّصنا في الآونة الاخيرة محاولات لسحب الحركة الأولمبية العراقية الى مأزق جديد بعد الانفراج المبني على القرار القضائي الوطني في 3/12/2020، إذ تجري تلك المحاولات لخلط الأوراق مجدداً".

واشارت اللجنة الى ان البعض يريد "القفز على نصوص النظام الداخلي الجازمة لآليات عقد الاجتماعات للجمعية العامة، وصلاحيات الدعوة لها، المحصورة برئيس اللجنة وثلثي أعضاء جمعيتها الذين يستوجب حسم أهليتهم القانونية قبل الشروع بانعقادها على وفق ما جاء في قرار الأولمبية الدولية الذي أشار بوضوح تام الى وجوب اتخاذ إجراءات حددها بـ(الوقائية)، بمعنى التحقق من أهليتهم القانونية من كافة الجوانب قبل القدوم على إجراء المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي".

وقالت اللجنة في بيانها، إنها "تحيط جميع المتابعين والمهتمين بأن للجنة الأولمبية الدولية ولاية مطلقة على جميع الإجراءات الخاصة باللجنة الاولمبية العراقية حسب الميثاق الأولمبي والقانون العراقي ولا يمكن تجاوزها او الالتفاف عليها".

واضافت "نحن اليوم، وبحكم مسؤولياتنا الموكلة إلينا سنواجه ذلك باجراءات قانونية حاسمة حفاظاً على الحركة الأولمبية العراقية وديمومة تواصلها قاريا ودوليا، حيث باشرنا بذلك عبر إجراءات بدأنا بها وسنستكملها، بالتنسيق مع الجهات العراقية ذات الشأن".

وتابعت اللجنة "سنناقش كل الحيثيات في الاجتماع الثلاثي الذي سيضم ممثلين عن الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية في العاصمة العمانية مسقط في 15/12/2020، ونسعى الى بذل الجهود مع جميع أعضاء الجمعية العامة لتلافي ايّ ضرر مستقبلي، لا قدّره الله، على رياضة الوطن".