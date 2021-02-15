اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الأولمبي في العراق تتخذ جملة قرارات بأول اجتماعاتها

شفق نيوز/ باشرت اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الأولمبي في العراق أعمالها بشكل رسمي بمقر اللجنة الأولمبية العراقية في العاصمة بغداد.

وعقدت اللجنة المؤقتة اجتماعها برئاسة أكرم نعيم عطوان وعضوية قاسم محمد الخاقاني وآزاد حسن قادر، وبحضور هيثم عبدالحميد الشمري عضو الارتباط مع الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي وحسين علي حسين مدير المكتب الاعلامي.

وناقشت اللجنة جدول أعمالها حيث قررت تقديم الشكر الى الجمعية العامة للجنة الأولمبية والى اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي لمنحها الثقة لادارة العمل الأولمبي في العراق والمضي بالإعداد للانتخابات الأولمبية المقبلة.

كما قررت اللجنة إلتزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية وبالموعد المحدد لها لغاية الأول من نيسان المقبل.

وتقرر في الاجتماع أيضا حصر التواصل مع الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بعضو الارتباط هيثم عبدالحميد الشمري بالإضافة لتسميته مقرراً للجنة.

كما تقرر أيضاً تسمية حسين علي حسين ناطقاً رسمياً بأسم اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق.

وفي الملف الانتخابي قررت اللجنة المؤقتة مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لترشيح سبعة قضاة لتشكيل اللجنة الانتخابية على وفق المادة (28) من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

كما تقرر أيضا توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة/الاتحادات الأولمبية باجتماع استثنائي يقام يوم الأربعاء الموافق 17/3/2021 للمصادقة على اللجنة الانتخابية القضائية المؤلفة من سبعة قضاة، وعلى وفق المادة (28) من النظام الداخلي.

كما تقرر أيضا توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة/الاتحادات الأولمبية باجتماع إنتخابي تكميلي يقام يوم الخميس الموافق 25/3/2021 لانتخاب الشخصيات الخمس المميزة، وثلاثة عناصر نسوية، وممثلين أثنين للجنة الرياضيين الأولمبيين (رياضي ورياضية)، ورئيسة اللجنة النسوية، وممثلي الاتحادات الوطنية غير الأولمبية المعترف بها.

وفي الملف الانتخابي ذاته قررت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق ما يلي:

1. توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العامة لعقد المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي يوم الجمعة الموافق 26 / 3 / 2021.

2. توزيع الاستمارات على المرشحين عملا بالمادة (28) من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

3. التعامل مع المرشحين واعتمادهم على وفق ما ينص عليه قانون اللجنة الأولمبية رقم 29 لسنة 2019 والنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (1) لسنة 2020، وكذلك الميثاق الأولمبي ومدوّنة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومدوّنة الأخلاقيات للجنة الأولمبية الدولية والقوانين النافذة.

4. يجب على مرشحي ومرشحات الشخصيات المميزة (الثمانية) تقديم ما يثبت ما قدموه من خدمات للحركة الرياضية والفكر الأولمبي.

5. على رؤساء الاتحادات الأولمبية الوطنية تقديم:

أ‌- المستمسكات الثبوتية ومن بينها نسخة من جواز السفر.

ب‌- الشهادات الاكاديمية ومن بينها شهادة الدراسة الاعدادية (النسخة الاصلية) معنونة الى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وتسلم باليد في مقر اللجنة قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم االثلاثاء الموافق 23 / 2 / 2021.

6. على مرشحات اللجنة النسوية من الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية المعترف بها أن يقدمن ما يثبت ترشيحهن من قبل إتحاداتهن.

7. على السيدات والسادة المرشحين لعضوية الجمعية العامة بصفة الشخصيات المميزة والعناصر النسوية وممثلي الرياضيين الأولمبيين تقديم مستمسكاتهم ومن بينها جواز السفر قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 23 / 2 / 2021.

8. على من يرغب من الرياضيين المشاركين في أخر ثلاث دورات أولمبية، تقديم ترشيحهم لانتخاب اللجنة الرياضية ورئيسها.

وفي سياق العمل التشغيلي الداخلي إجتمع رئيس اللجنة المؤقتة لادارة العمل الاولمبي اكرم نعيم عطوان بمدير إدارة اللجنة الأولمبية مؤيد سامي، ورؤساء جميع الأقسام فيها كل على إنفراد، لتحديد آليات العمل ووصايا الدوام الرسمي من أجل ان تتم اللجنة المؤقتة مهمتها المنوطة بها في غضون المدة المتاحة لها، والتي قد تعترضها بعض المحددات بسبب توجيهات خلية الأزمة الأخيرة.