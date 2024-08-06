اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس تختار حكماً عراقياً لقيادة "نازلات حاسمة" في المصارعة

شفق نيوز/ انطلقت أمس الاثنين منافسات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس وتستمر لغاية نهاية الدورة الاولمبية يوم 11 من الشهر الحالي بمشاركة حكم عراقي في الدورة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز ان "اللجنة المنظمة في دورة الألعاب الأولمبية لفعالية المصارعة في باريس وضعت اسم حكمنا الدولي الأولمبي هادي حسن اسماعيل، ضمن أبرز حكام العالم (النخبة) لإدارة النزالات النهائية الحاسمة إضافة لأقوى نزالات المصارعة في المنافسات".

‏وأضاف أن "حكمنا هادي سيقود عدداً من النزالات المهمة بالمصارعة الرومانية والحرة والتي تقع ضمن أجندة اللجنة المنظمة سيما وأنه حكم شارك في بطولات اولمبية سابقة وحصل على تقييم عال جداً مما دفع اللجنة المنظمة لتكليفه للمهمة".

‏وأكد بأن "اختيار حكم عراقي يعد إنجازا للمصارعة العراقية وهو يقود هكذا منافسات في أهم منافسات عالمية يشترك فيها كبار أبطال العالم".