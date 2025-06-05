اللجنة المنظمة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية تكشف أسباب عزوف الجماهير عن شراء البطاقات

شفق نيوز/ عزت اللجنة التنظيمية لمباراة العراق وكوريا الحنوبية، يوم الخميس، قلة إقبال الجماهير على شراء بطاقات المباراة إلى فرض بيع زي المنتخب من قبل "المتعهد"، مؤكداً أن اتحاد كرة القدم ألغى هذا الإلزام وترك حرية الاختيار للجماهير في الشراء من عدمه.

وقال عضو اللجنة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم بيعه لغاية الآن 40 ألف بطاقة فقط (سعة الملعب 65 ألف متفرج)، وهذا جاء عكس التوقعات حيث كان من المتوقع نفاد البطاقات قبل أيام من المباراة".

وأضاف أن "سبب عزوف الجمهور وعدم الإقبال الواسع هو بعد رد الفعل الذي واجهه الجمهور بفرض بيع القمصان بسعر عشرة آلاف دينار إضافة إلى سعر البطاقة، ورغم إلغاء هذه الفقرة من قبلنا كاتحاد وجعل شراء القمصان حسب الرغبة إلا أن الإقبال بقي متراجعاً".

وتابع "السبب الثاني هو أن المباراة تأتي مع بداية العيد وأغلب العوائل لديها ارتباطات أسرية وسفر خارج المحافظة والعوائل الأخرى منشغلة بمراسم العيد".

وأكد الزاملي "نحن كلجنة منظمة للمباراة أنجزنا كل الأمور اللوجستية من انسيابية دخول وخروج الجمهور من البوابات وأماكن وقوف السيارات والباصات، وتوفير الجوانب الأمنية والخدمية".

وبين أن "العراق أصبح قادراً على تنظيم أقوى البطولات والمباريات الدولية نظراً للخبرة التي تراكمت لدى الاتحاد العراقي والحهات الساندة".

ولفت الزاملي إلى أن "اللاعبين حالياً يتمتعون بمعنويات عالية وعازمون على تحقيق الفوز والمدرب غراهام أرنولد زرع الثقة في نفوسهم وأصبح الفريق جاهزاً للقاء اليوم وأملنا كبير بخطف نقاط لقاء اليوم من الشمشون الكوري".

وتنطلق مساء اليوم الخميس مباراة المنتخبين العراقي وضيفه الكوري الجنوبي في ملعب البصرة الدولي عند الساعة 9:15 مساءً ضمن منافسات الجولة التاسعة للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.