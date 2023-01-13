اللجنة المنظمة لخليجي 25 تكشف موعد مباراتي نصف النهائي

شفق نيوز/ اتضح موقف الفرق المتأهل بعد مباراتي لدور نصف نهائي خليجي 25 بعد تعادل الكويت مع البحرين 1-1 وبنفس النتيجة تعادل قطر والإمارات .

وأصدرت اللجنة المنظمة للبطولة جدول مباريات الدور نصف النهائي لبطولة خليجي زين 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة.

وتم تحديد الاثنين المقبل مباراتي العراق مع قطر بملعب البصرة الدولي في الساعة الرابعة والربع عصرا، وبنفس التوقيت تقام على ملعب الميناء الأولمبي مباراة البحرين وعمان.

وتاهل العراق اول المجموعة الاولى والبحرين أول المجموعة الثانية، بينما حل قطر ثاني المجموعة الثانية وعمان ثاني المجموعة الاولى.