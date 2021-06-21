اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب ترفض استذكار نجم الكرة العراقية أحمد راضي

شفق نيوز/ رفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، يوم الاثنين، استذكار نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي مع انطلاق منافسات البطولة.

وذكرت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية المقامة حاليا في مصر، رفضت طلب الوفد العراقي باستذكار النجم أحمد راضي الذي تصادف اليوم الاثنين الذكرى السنوية الأولى لرحيله، مع أولى مباريات منتخب الشباب ضد جزر القمر في البطولة العربية.

من جانبها، قررت إدارة الوفد استذكار النجم الراحل من خلال عمل لافتة رمزية بذكرى رحيله، والتقاط الصور التذكارية في مقر إقامة المنتخب الوطني للشباب قبل المغادرة إلى المباراة لما يرمز النجم الراحل أحمد راضي من قيمة كبيرة في الوسط الرياضي، ولدى عموم الشعب العراقي.