اللجنة المنظمة لبطولة خليجي26 تتراجع عن تسمية طاقم تحكيم عراقي للمباراة النهائية

شفق نيوز/ تراجعت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي26، يوم الجمعة، عن تسمية طاقم تحكيم عراقي لقيادة المباراة النهائية بين منتخبي عمان والبحرين.

وقررت اللجنة تكليف الطاقم القطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم لإدارة المباراة النهائية بين عمان والبحرين بدلاً من الحكم العراقي مهند قاسم بعد اعتراض الجانب العماني على تسميته.

وكانت اللجنة قد سمت طاقماً عراقياً تألف من: مهند قاسم حكم ساحة، وواثق مدلل حكم مساعد أول، وأحمد صباح حكم مساعد ثاني، وأحمد كاظم حكم VAR، وعمار عبد الرحمن مراقب المباراة.

وتختتم بطولة خليجي 26 يوم غد السبت بمباراة بين منتخبي عمان والبحرين، والمقررة على ملعب جابر الأحمد الدولي في الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن الحكم العراقي الدولي سامي ناجي قاد المباراة النهائية لدورة كأس الخليج الثالثة التي جرت في الكويت عام 1974 وانتهت بفوز الكويت برباعية نظيفة.