اللجنة المنظمة تحدد موعد فتح أبواب ملعب البصرة الدولي أمام الجمهور

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة للاتحاد الخليجي لكرة القدم عن موعد فتح ابواب ملعب البصرة الدولي والميناء الاولمبي امام جمهور بطولة خليجي 25 .

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز ان أبواب ملعب البصرة الدولي ستفتح امام الجمهور بتمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم لاستقبال الجماهير العراقية والخليجية للمشاركة في حفل الافتتاح ومتابعة مباراة العراق وسلطنة عمان، والمقررة في الساعة السابعة مساءً.

وأضاف أن التنسيق سيكون على مستوى عالٍ بين اللجنة التنظيمية والجهات الامنية والجهات الساندة بغية الخروج بتنظيم جيد والسيطرة على انسيابية دخول وخروج الجماهير بشكل منتظم، داعيا الجمهور الالتزام لاسيما للذين لم يمتلكوا التذاكر، لمشاهدة عبر الشاشات عملاقة منتشرة في مناطق مختلفة.