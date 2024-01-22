اللجنة القطرية المنظمة لكأس آسيا: الحضور فاق كل التوقعات

شفق نيوز/ فُوجئ رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا في كرة القدم الشيخ القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، يوم الإثنين، بالحضور الجماهيري للبطولة، مؤكداً أن ذلك فاق كل التوقعات، حسب تعبيره.

وقال الشيخ حمد، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم سابقا، المُعيّن وزيراً للرياضة في بلاده خلال الشهر الحالي خلال لقاء مع الصحفيين "بصراحة، الحضور الجماهيري فاق كل التوقعات وهو أمر لم نتخيّله" كاشفا ان بيع التذاكر تخطى "مليون ومئتي ألف بطاقة وشاهد المباريات حتى الآن 620 ألف متفرج".

واعتبر أن الإقبال الجماهيري الضخم مرده إلى "عوامل عدة أبرزها العدد الكبير من جاليات المنتخبات المشاركة ولا سيما العربية منها، كما أن حداثة الملاعب التي احتضنت مباريات مونديال قطر جعلت الجمهور يتوق إلى متابعة المنافسات في ملاعب أنيقة"، كاشفا أن جميع تذاكر مباريات قطر وفلسطين نفدت بالكامل.

وتابع "عامل آخر ساهم أيضا هو سهولة المواصلة بوجود المترو الذي يستطيع نقل آلاف الأشخاص بسرعة كبيرة إلى مكان الحدث".

وعن الفرق بين تنظيم مونديال 2022 وكأس آسيا قال "وضعنا المعايير العالية ذاتها، كما أن معظم الأشخاص الذين أشرفوا على سير عمليات كأس العالم هم أنفسهم متواجدون في البطولة القارية، وبالتالي لم نفرق إطلاقا بين البطولتين".

وكانت قطر استضافة في الفترة من 21 نوفمبر إلى الثامن عشر من ديسمبر 2022 كأس العالم، لتصبح بذلك أول دولة عربية تنال هذا الشرف.

وكشف أن كأس العرب مستمرة وستنظم من جديد بحلة جديدة بالتعاون بين الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد العربي للعبة.

واعتبر أنه بعد النجاحات التي حققها قطر من خلال احتضان العديد من البطولات العالمية والقارية يبقى الحلم الأكبر هو استضافة الألعاب الأولمبية وقال "سبق أن ترشحنا لاستضافة الألعاب في الأعوام الأخيرة ونملك النية للتقدم مجددا".

وتابع "لا شك أن النجاحات التي أصبناها في تنظيم أكثر من بطولة عالمية وفي أكثر من رياضة في السنوات الأخيرة جعلتنا نهدف إلى تنظيم الألعاب الأولمبية في المستقبل".

وستقام الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس صيف عام 2024، تليها لوس أنجلوس عام 2028 ثم بريزبين الأسترالية عام 2032.

واعتبر أن منطقة الخليج ككل أثبتت أنها تملك الإمكانيات لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية ونوه بالسعودية التي ستستضيف كأس آسيا عام 2027 وستنظم على الأرجح كأس العالم 2034.

وعن إمكانية استضافة بعض دول الخليج لمباريات مونديال 2034، قال "أصحاب الحق لهم الحق في تقرير ما إذا كان هذا الأمر ممكنا أم لا بحسب اللوائح القانونية لكأس العالم".

وستنظّم ثلاث دول مونديال 2026 هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ثم ثلاث دول مونديال 2030 وهي إسبانيا والبرتغال والمغرب، بالإضافة إلى بعض المباريات في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، وتعد السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034.