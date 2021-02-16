اللجنة العليا للصحة والسلامة توافق على استمرار الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العليا في العراق، يوم الثلاثاء استمرار الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية المؤقت لاتحاد الكرة العراقي أياد بنيان، في خبر عاجل أورده التلفزيون الرسمي، إن "الدوري مستمر، حيث حصلت الموافقة من خلية الازمة (اللجنة العليا) على استمرار الدوري مع تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى".

وتدخل مدن العراق باستثناء اقليم كوردستان حظراً كلياً على التجوال بدءاً من مساء الخميس المقبل ولمدة ثلاثة ايام، فيما يبدأ الحظر الجزئي اعتباراً من يوم الاثنين، وذلك ضمن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا.