سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اللجنة العليا للصحة والسلامة توافق على استمرار الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-16T13:31:50+0000
اللجنة العليا للصحة والسلامة توافق على استمرار الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العليا في العراق، يوم الثلاثاء استمرار الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية المؤقت لاتحاد الكرة العراقي أياد بنيان، في خبر عاجل أورده التلفزيون الرسمي، إن "الدوري مستمر، حيث حصلت الموافقة من خلية الازمة (اللجنة العليا) على استمرار الدوري مع تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى".

وتدخل مدن العراق باستثناء اقليم كوردستان حظراً كلياً على التجوال بدءاً من مساء الخميس المقبل ولمدة ثلاثة ايام، فيما يبدأ الحظر الجزئي اعتباراً من يوم الاثنين، وذلك ضمن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا.

 

related

قرار غير مسبوق لنادي الكرخ.. كريم سلمان مدربا "للأبد" رغم وفاته

Date: 2020-12-08 12:33:20
قرار غير مسبوق لنادي الكرخ.. كريم سلمان مدربا "للأبد" رغم وفاته

شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

Date: 2020-11-29 08:47:46
شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

الدوري الممتاز.. الصقور يتجاوز نفط ميسان بثلاثة اهداف

Date: 2021-01-01 15:12:48
الدوري الممتاز.. الصقور يتجاوز نفط ميسان بثلاثة اهداف

الاتحاد الإنكليزي يصدر بياناً بشأن ما نشره لاعب عن "كورونا"

Date: 2020-02-26 21:51:53
الاتحاد الإنكليزي يصدر بياناً بشأن ما نشره لاعب عن "كورونا"

التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

Date: 2020-12-09 17:15:53
التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

Date: 2021-02-11 10:41:46
نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

الدوري العراقي الممتاز.. انطلاق الجولة السادسة بلقاء يجمع النفط والديوانية غداً

Date: 2020-11-30 09:35:17
الدوري العراقي الممتاز.. انطلاق الجولة السادسة بلقاء يجمع النفط والديوانية غداً

الزوراء يحسم قمة الجولة بالفوز على نفط الوسط مقدماً هدية لغريمه التقليدي

Date: 2021-01-17 17:24:28
الزوراء يحسم قمة الجولة بالفوز على نفط الوسط مقدماً هدية لغريمه التقليدي