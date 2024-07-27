اللجنة الدولية ترفض طلب العراق بشأن علم إسرائيل في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ ردت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم السبت، طلب العراق تغيير موقع أو إزالة العلم الإسرائيلي في ملاعب كرة القدم التي تحتضن مباريات أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس البعثة العراقية، هيرده رؤوف، لوكالة فرانس برس: "حين وصلنا إلى ملعب ليون وجدنا علم العراق معلّقاً بجانب علم إسرائيل بالرغم من أن منتخب الأخيرة لا يخوض أي مباريات في ليون".

وأضاف رؤوف: "طلبنا من ممثل اللجنة الأولمبية الدولية تغيير وضع العلم أو إزالة العلم الإسرائيلي، لكنه رفض بحجة أن الملعب يحمل كل أعلام الدول المشاركة في مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات، وأن ترتيب الأعلام يأتي طبقاً للترتيب الأبجدي".

وتابع رؤوف "أرسلنا رسالة احتجاج بالبريد الإلكتروني للجنة الأولمبية الدولية بنفس المضمون لتغيير وضع العلم قبل مباراة السبت أمام الأرجنتين، لكن وصلنا ردّ بالرفض مجدداً".

ويرفض العراق التطبيع مع إسرائيل ولا يعترف بها، وتؤيد كل أحزابه السياسية القضية الفلسطينية.

في المقابل، يلعب المنتخب الإسرائيلي في المجموعة الرابعة، حيث تعادل افتتاحاً مع مالي 1-1 في باريس، وواجه السبت الباراغواي في باريس أيضاً، قبل أن يخوض ثالث مبارياته في نانت.

وينصّ القانون الأولمبي على وضع أعلام الدول المشاركة في المسابقات بالملاعب الخاصة بها بالترتيب الأبجدي طبقاً للغة الدولة الخاصة بالبلد المضيف.