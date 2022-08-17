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اللجنة التفقدية لخليجي 25 تختتم زيارتها للكويت وتثني على الإستعدادات

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-17T12:21:29+0000
اللجنة التفقدية لخليجي 25 تختتم زيارتها للكويت وتثني على الإستعدادات

شفق نيوز/ اختتمت اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يوم الأربعاء، زيارتها التفقدية إلى دولة الكويت للاطلاع على جاهزيتها لاستضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة عن العراق.

وذكر اتحاد كأس الخليج على موقعه، أن اللجنة برئاسة الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، جاسم سلطان الرميحي، اطلعت على الملاعب الرسمية لاحتضان المباريات وملاعب التدريب، وكذلك الفنادق المقترحة للاستضافة.

واختتمت الزيارة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام باجتماع مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، حيث أبدت اللجنة ارتياحها لجاهزية المنشآت بنسبة كبيرة وتعاون الاتحاد الكويتي لإقامة بطولة متميزة، وتم مناقشة النقاط الرئيسية المتعلقة بتنظيم البطولة.

وسبق لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم أن أعلن عن اختيار محافظة البصرة العراقية لإقامة بطولة خليجي 25.

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