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اللجنة الاولمبية المؤقتة تغلق باب الترشيحات لعضوية الجمعية العامة اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-23T09:44:19+0000
اللجنة الاولمبية المؤقتة تغلق باب الترشيحات لعضوية الجمعية العامة اليوم

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الاولمبية المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق، يوم الثلاثاء، أن الترشيح لعضوية الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية سينتهي اليوم.

وقال عضو المكتب الاعلامي للجنة الاولمبية رحيم الدراجي، لوكالة شفق نيوز، إن "نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من هذا الشهر هو آخر موعد لتسليم استمارات الترشيح لعضوية الجمعية العامة للجنة، فيما سيكون موعد البدء بتسلم الترشيحات للمكتب التنفيذي بعد ملأ استمارات خاصة ببيانات الوثائق الدراسية للمرشحين، في 16 اذار المقبل".

واضاف "فيما يخص اخر موعد لتسلم استمارات المرشحين من حملة الشهادة الاعدادية سيكون لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل 25 من هذا الشهر لمنح المرشحين أطول فترة ممكنة بسبب تجزئة الدوام بوزارة التربية".

وكانت اللجنة المؤقتة لادارة اللجنة الاولمبية العراقية، قد تسلمت مهامها في 15 عشر شباط الجاري بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على توصيفها وادارتها للعمل الاولمبي في العراق، بحسب رسالتها الواردة في 12 شباط الجاري.

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