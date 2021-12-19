اللجنة الاولمبية العراقية توقع بروتوكولاً رياضياً مع إيران

شفق نيوز/ وقعت اللجنة الاولمبية العراقية ونظيرتها الايرانية، يوم الأحد، بروتوكول تعاون رياضي لتطوير آفاق العمل المشترك في المجالات كافة.

وقال رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، الذي وقع البروتوكول مع نظيره الايراني رضا اميري، رداً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "بروتوكول التعاون الرياضي مع الأولمبية الايرانية "يشكل أرضية صلبة للتعاون المستقبلي بين الجانبين".

واضاف انه "سيكون له أبعاد إيجابية في تحقيق التطوير المنشود في كلا البلدين من خلال الاستفادة من عناصر القوة لكل طرف وتبادل الخبرات".

من جانبه، اكد رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية، ان اللجنة"لا تفرق بين الرجال والنساء في الرياضة، وقد أقامت العديد من المعسكرات التدريبية طويلة الامد داخل وخارج ايران لتهيئة الرياضيين من كلا الجنسين بشكل مثالي".

واكد ان الاولمبية الايرانية "تهتم برياضة الرجال والنساء دون تمييز ولن يقتصر اهتمامها على الرجال فقط بل اهتمامنا يشمل العنصر النسوي ايضا، وهذا الاهتمام خدمنا في مشاركاتنا في اولمبياد وبطولات دولية اخرى حصدنا من خلالها اوسمة في محافل مختلفة".

وتابع "اننا كلجنة أولمبية ايرانية سندعم ونتعاون مع الاولمبية العراقية وفق مذكرة تعاون مشتركة وذلك من خلال اتفاقنا الثنائي مع الكابتن رعد حمودي".