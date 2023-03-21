اللجنة الاولمبية العراقية تنتخب رؤساء فرعي المثنى وبابل

شفق نيوز/ واصلت اللجنة الانتخابية المكلفة بإجراء إنتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات مؤتمراتها الانتخابية حيث أقامت، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظتي المثنى وبابل.

وأسفرت انتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة بابل، عن فوز مالح مهدي بمنصب الرئيس، وعلي عجمي رسول بمنصب نائب الرئيس، وسماء كامل عبد الحسين ممثلة للعنصر النسوي.

بينما أفرزت انتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة المثنى، عن فوز حسام علي عبدالله بمنصب الرئيس، علي عطية دخيل بمنصب نائب الرئيس ، سحر ياسين عباس ممثلة للعنصر النسوي.

وتواصل اللجنة الانتخابية إقامة المؤتمرات في عموم محافظات البلاد على وفق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدل والذي أقرته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم.