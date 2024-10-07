اللجنة الاولمبية العراقية تحل ادارة نادي نفط البصرة وتشكل هيئة مؤقتة (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عن حلها للهيئة الادارية لنادي نفط البصرة وتشكل هيئة مؤقتة لادارة النادي لمدة ثلاثة اشهر مقبلة تجري بعدها انتخابات جديدة لإدارة رسمية.

‏وبحسب كتاب رسمي صادر من اللجنة الاولمبية العراقية حصلت عليه وكالة شفق نيوز: "توضح اللجنة الاولمبية فيه استنادا للصلاحيات المخولة لها وبموجب القانون واستنادا لقانون الأندية الرياضية 18 لسنة 1986 المعدل تقرر حل الهيئة الإدارية لنادي نفط البصرة الرياضي وتعيين إدارة مؤقته لحين اجراء انتخابات رسمية مقبلة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر".

‏وتألفت أسماء الهيئة المؤقتة من علاء صباح مرعي، رئيسا للهيئة المؤقتة، ومؤيد حمزة عباس، نائبا للرئيس، ومحمد كريم قاسم، أميناً للسر، ورغدان محمد قاسم أميناً مالياً، وثلاثة أعضاء هم، علي عبدالله، ووائل شاكر، وأمجد محمد علي.