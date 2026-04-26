اللاوندي: نجاح التنظيم وراء اختيار النجف لاحتضان ختام الدوري الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز- النجف

اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأحد، اختيار قاعة الكوفة في محافظة النجف، لاستضافة منافسات ختام الدوري الممتاز، والمقرر انطلاقها في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "المربع الذهبي الختامي سيقام ايضاً في قاعة الكوفة بالنجف، بعد النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى من حيث تهيئة القاعة والتنظيم الجيد، مؤكداً ان هذا القرار يأتي حرصاً من الاتحاد على توفير بيئة تنافسية متميزة للفرق المشاركة.

وأضاف أن المنافسات ستشهد مشاركة الأندية الأربعة ذاتها وهي: مصافي الشمال ومصافي الوسط وأربيل وغاز الجنوب.

واشار اللاوندي، إلى أن الجولة الأولى من المربع الذهبي شهدت تنافساً حاداً بين الفرق، مع بروز طاقات شابة يمكن الاستفادة منها في المرحلة المقبلة.

وأوضح، أن فريق غاز الجنوب تصدر المرحلة الأولى بجدارة، بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات وتقديمه مستوى فنياً مميزاً، لافتاً إلى أن المفاجآت تبقى واردة في الجولة الثانية، مع توقعات بمنافسات قوية بين الفرق الأربعة.

يذكر أن ترتيب الفرق في الجولة الأولى، جاء بتصدر غاز الجنوب اولاً، يليه مصافي الوسط ثانياً، ثم مصافي الشمال ثالثاً، وأربيل رابعاً.